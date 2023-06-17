Aile boyu üniversite sınavına girdiler

Amasya'da yaşayan Arslan ailesi aile boyu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. 19 yaşındaki Mehmet Arslan, babası, amcası ve ablasıyla birlikte üniversite sınavı heyecanı yaşadı.

Amasya Üniversitesi'nde sınava heyecanla giren Arslan inşaat alanında üniversite eğitim alıp bir iş sahibi olmayı hedeflerken, karayolları çalışanı baba Şaban (41) ve şeker fabrikasında işçi amca Recep (43) ise eğitim hevesiyle bilgilerini tazelemeyi amaçladıklarını söylediler.

Eşi, oğlu ve kayınbiraderinin yanı sıra üniversitede okuyan kızı Özgenur'un da sınava girdiğini anlatan üç çocuk annesi Fatma Arslan da (41) “Sonuçta herkes kendisini denemiş olacak. Ben de üniversite mezunuyum. Özgenur'dan ümitliyim. Recep ağabeyim daha azimli. Okumanın yaşı yok” diye konuştu.