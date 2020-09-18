İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ak Parti Taşova'da, Sobacı Güven Tazeledi

AK Parti Taşova İlçe Başkanlığı görevine yeniden Tekin Sobacı seçildi.


AK Parti Taşova İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi; Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez, İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve partililerin katılımıyla Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı. Mevcut başkan Tekin Sobacı'nın başkanlığındaki tek listeyle seçime gidilen kongrede 272 oy kullanıldı, 4'ü geçersiz sayıldı. 268 delegenin oyunu alan Sobacı, yeniden AK Parti İlçe Başkanı seçildi.


Sobacı, kendine destek veren herkese teşekkür ederek, bu güvene layık olmaya çalışacağını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.