AK Partili kadınlardan şiddete karşı 'turuncu çizgi'

Amasya'da AK Partili kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş yaparak kadına şiddete 'turuncu çizgi' çekti.

Ellerinde 'Haddini aşan öfkeye yenik düşme', 'Kadın güçlenirse toplum güçlenir' yazılı dövizler taşıyan parti üyeleriyle birlikte açıklama yapan AK Parti Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Emine Altunbaş, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde gerçekleştiğine ve aile içi şiddetin hala en yaygın şiddet biçimi olduğuna işaret etti. Altunbaş, “AK kadınlar olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' sözlerini anımsatan Altunbaş, AK Parti'nin kadın, erkek, yaşlı, genç herkesin partisi olduğunu söyledi.