AK Parti'li kadınlardan 'yerli malı çarşısı'

Amasya'da AK Kadın Kolları tarafından Yerli Malı Haftası dolayısıyla yerli malı üretimi ve tüketimine destek amacıyla yerli malı çarşısı oluşturuldu.

Evde üretim yapan kadınların ürettikleri el emeği ürünlerin satışı için kent merkezinde bir dükkanı iki gün süreyle tahsis ettiklerini belirten AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Altunbaş, gıdadan aksesuara varıncaya kadar çeşitli el emeği yöreye has ürünlerin satışa sunulduğunu söyledi.

Altunbaş, ‘AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' sloganıyla kurulan çarşıya gelenlere kumbara da hediye etti.

Etkinliğe destek olan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal da satışa sunulan ürünler hakkında bilgi aldılar.