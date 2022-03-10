AK Partili Kandemir: “28 Şubat ittifakı Türkiye'nin hiçbir meselesinde milli reflekslerin yanında duramıyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “CHP'nin ve onun '28 Şubat ittifakı' dediğimiz görünür, görünmez koalisyon ortaklarına baktığımızda Türkiye'nin hiçbir meselesinde, hiçbir sınamasında milli reflekslerin yanında, milletin hissiyatının yanında duramadıklarını, tepkiyi böyle veremediklerini görmüş oluruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret etti. Türkiye'nin sadece Ukrayna-Rusya meselesi değil, Suriye, Libya, Karabağ ile bölgenin olağanüstü ve dünyanın içinden geçtiği şartlardan etkilendiğine değinen Kandemir, “Ama Allah'a hamdolsun. Güçlü liderlik, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın sağla duruşu, kararlılığıyla elhamdülillah bunları atlattık” diye konuştu. Zor süreçlerde sadece iktidar partisinin ne yaptığının değil ana muhalefet partisinin ya da diğer muhalefet partilerinin nerede durduğunun çok önemli olduğunu vurgulayan Kandemir, “Biz Barış Pınarı Harekatı'nı yaparken, hemen sınırımızın öteki yakasında bir terör devleti kuruluyor feryadıyla daha 15 Temmuz'dan henüz bir ay geçmişken, sınırın öte yakasına geçerken, sonraki operasyonlarımızda hep gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri ‘Ne işimiz var bizim oralarda. Orada bataklığa saplanır kalırız' dediler. Ne ülkeyi anladılar. Ne milletin hissiyatını anladılar. Hatırlayın o günleri. Sınırın öteki yakasından ülkemize yöneltilen roketlerle, bombalarla ölen, vefat eden insanların acısını yüreklerinde hissetmediler. Bölgede kurulan oyunun farkına varmadılar, varamadılar. Ya da vardılar da işte her zaman olduğu gibi yine o cesaretsizlikleriyle ya da başka ajandalarla yüzünü, gönlünü, aklını batıya teslim etmiş o anlayışla tepki veremediler. O günde öyleydi. Bugün de öyle” şeklinde konuştu.

AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto ve yönetiminin yeni üstlendikleri görevlerinde başarılı olacaklarına inandığını belirten Kandemir, “AK Parti teşkilatları olarak sadece kendi yaptıklarımızı değil karşımızdaki ittifakın hiçbir ilkeye dayanmayan, tek motivasyonları ‘Tayyip Erdoğan'ı değiştirelim' olan bu ittifakın gerçek yüzünü milletimize anlatmamız lazım” ifadelerini kullandı.

AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez'in de yer aldığı ve basına kapalı olarak devam eden toplantıya çok sayıda partili katıldı.