Akdağ'ın kardelenleri koruma altında: Cezası 244 bin TL

Amasya'nın zirvesi Akdağ'da varlıkları fark edilen ilkbaharın müjdecisi beyaz ve sarı renkli kardelenler koruma altına alındı. Ziyaret beldesine bağlı bin 500 rakımlı Alanoluğu mevkisinde erimeye başlayan karların arasından yükselen bu çiçeklerin koparılması yasak. Kardelenlerin yumrularının sökülmesinin cezasının 244 bin 315 TL olduğu öğrenildi.

Bölgedeki kardelen varlığının 7 yıl önce tespit edildiğini açıklayan Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, “Biz bunu ilkbaharda çıkan bir bitki olarak görüyorduk. Hatta halkımız ‘akçiğdem' derdi. Fakat literatürde kardelen olduğu belirlendi” dedi.

"Söküp yurt dışına götürmek isteyenler var"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılan başvuruyla bölgede kardelen varlığı kaydedilen 100 dekarlık alanın koruma altına alındığını anlatan Mehmet Uyanık, “Soğanımsı bir bitki olduğu için yurt dışından ve yurt içinden gelip sökerek poşetlerle götürmek isteyenler var. Bu tamamen yasak. Biz de sıkı takipçisiyiz” diye konuştu.

Bu yıl yeteri kadar kar yağışı alamayan bölgenin il merkezine sadece 13 kilometre mesafelik konumu dolayısıyla çeşitli spor aktiviteleri ve yayla turizmi açısından çok elverişli olduğunu belirten Başkan Uyanık, doğa tutkunlarını bölgeye davet etti.