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Akif Gülle'nin acı günü

AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi, eski Genel Başkan Yardımcısı ve 22.

23. Dönem AK Parti Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin eşi Songül Gülle, son yolculuğuna uğurlandı.


Geçen gün vefat eden Akif Gülle'nin eşi Songül Gülle için Merzifon Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Songül Gülle Merzifon'da toprağa verildi.


Cenaze törenine akrabalarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tokat Valisi Ozan Balcı, Amasya Milletvekilleri Levent Karahocagil, Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, çevre il ve ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi partileri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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