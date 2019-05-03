Akpınar'da içme suyu sevinci

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Akpınar köyünde yetersiz olan içme suyu sıkıntısının çözümü için Amasya İl Özel İdaresi'nin yaptığı sondaj çalışmasında köyün su ihtiyacının tamamını karşılayacak olan kaynağa ulaşıldı.

Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından köyde uygulanan jeofizik ölçümleri sonucu en uygun yerde yapılan sondaj çalışmasında 150 metreye gelindiğinde saniyede 5 litre kapasiteli su bulundu. Bu ölçüme göre köyün yetersiz olan içme suyu ihtiyacının tamamının karşılanacağı belirtildi. Suyun çıktığına sevinen köy sakinleri o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yapılan açıklamada, “Küresel ısınmaya bağlı olarak ileride karşılaşacağımız en büyük tehlikelerden birinin susuzluk olduğunu bilinci ile genel iklim değişiklikleri ve birçok etmen bizleri bu sorun ile karşı karşıya bırakabilir. O yüzden doğal kaynaklarımızı ve çıkan suyumuzu en verimli ve tasarruflu şekilde kullanmaya özen göstererek köylerimizde yaşam şartlarını iyileştirip, içme suyu ihtiyacına büyük katkılar sağlamış olacağız” ifadeleri kullanıldı.