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Alışveriş merkezine ‘Açık Kapı'

Amasya’da valilik bünyesinde halkın her türlü istek, öneri ve şikayetleri için hizmet eden ‘Açık Kapı’ ofisine ek olarak vatandaşların birime daha rahat ulaşabilmesi amacıyla bir alışveriş merkezinde Açık Kapı başvuru noktası oluşturuldu.

Amasya'da valilik bünyesinde halkın her türlü istek, öneri ve şikayetleri için hizmet eden ‘Açık Kapı' ofisine ek olarak vatandaşların birime daha rahat ulaşabilmesi amacıyla bir alışveriş merkezinde Açık Kapı başvuru noktası oluşturuldu.


Amasya Valisi Dr. Osman Varol, vatandaşların valilik binasına gelerek ya da başvuru noktasına uğrayarak hizmetlerden rahatlıkla faydalanabileceklerini belirtti. Varol, Açık Kapı'nın internet üzerinden ya da mobil uygulamalar üzerinden de başvuru yapabilen modern devlet yapısına uygun bir platform olduğunu söyledi.

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