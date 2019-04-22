Altız kuzular bereket getirdi, tam 3 bin 650 kuzu doğdu

Bafra ırkı bir koyunun altız yavrulamasıyla haberlere konu olduğu Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde doğum sezonu çok verimli geçti. Bu yıl 3 bin 650 kuzu doğarken, kuzular onları nöbetleşe takip eden görevlilerce biberonla beslendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmede şubat ayının son haftasından itibaren başlayan doğumlarda ikişer dördüz ve beşiz kuzuların ardından altız yavrulayan koyun bu yılki sezonun bereketli geçeceğinin habercisi oldu. Altız doğumun bu yıla kadar işletmelerinde rastlanan bir durum olmadığını belirten Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz, "Koyunumuz da, kuzularımız da çok sağlıklı. Bu kuzularımızı özellikle anne sütü yetmeyeceği için biberonla besledik. Bu seneki verilerimize göre koyunlarımızın yaptığı doğumlarda 3 bin 650 kuzu elde edildi. Yaklaşık 100 koyundan 195 kuzu elde etmiş bulunmaktayız” dedi.

Prof. Dr. Halil Akçapınar'ın çalışmaları sonucu yüzde 75 Sakız ırkı ile yüzde 25 Karayaka ırkının melezinden elde edilen Bafra ırkının 2010 yılında TİGEM adına tescil edilmesiyle sperm ile süt verimi yüksek yerli ve milli bir koyun ırkının oluştuğuna değinen Yılmaz, ileriye yönelik elit sürü oluşturmak amacıyla doğan yavruların kulaklarının küpelenmesiyle cinsiyetleri ile tekiz, ikiz veya çoklu olduklarının ayırt edildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece ve diğer bakanlık yetkilileriyle birlikte ziyaret ettiği işletmede altız doğum yapan koyun ile yavrularına nazarlık takıp biberonla süt vermişti.

Verimli topraklar üzerine kurulan işletmede damızlık sığırcılık ve koyunculuk faaliyetlerinin yanı sıra bitkisel üretim ile tohumculuk da yapılırken, buğday, nohut, Macar fiği ve yonca tohumlarının üretilip ülke çiftçisine dağıtımının sağlandığı gibi bu yıl da tohumluk kenevir ekimi gerçekleştirildi.