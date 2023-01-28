Amasya "Anadolu'nun Venedik"i oluyor

Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak'ın temizlenip kanal şekli alarak cazibe merkezi haline gelmesi için uygulanan projenin yüzde 40'ı tamamlandı. İkinci etabına geçilen projenin yaz aylarında tamamlanması sonrası turizmde cazibe merkezine dönüşecek Amasya, "Anadolu'nun Venedik"i olacak.

Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle uygulanan projenin ilk etabında Amasya-Taşova karayolu köprüsü ile Kunç Köprü arasındaki bölümde iş makineleri ırmak yatağını temizledi. Ardından kamyonlarla taşınan toprak ve taşlarla nehrin iki kıyısına dolgu yapıldı. 900 metrelik kısımda 27 bin700 metreküp kazı, 10 bin 500 metreküp dolgu ve 3 bin 800 metreküp taş tahkimat uygulandı. Böylece su seviyesinin yükselmesi sağlandı. İkinci etapta ise İstasyon Köprüsü ile Şirin Köprüsü arasında aynı çalışmanın uygulanmasına başlandı. Tarihi Yalıboyu Evleri ile sur duvarlarının sıralandığı İstasyon Köprü ile Kunç Köprü arasında kalan bölüm ise sit alanı olduğundan proje dışında tutuluyor.

“Yeşilırmak'ı cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz”

Geçmiş medeniyetlerin mirasına sahip çıkmak ve şehrin turizm potansiyelini en üst seviyede kullanmak adına çeşitli çalışmaları projeler uyguladıklarını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Amasyamızın doğal hazinesi olan Yeşilırmak Nehri'ni temiz ve düzenli bir çehreye kavuşturarak cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yeşilırmak'ın debisinde yaşanan azalma ve dış etkenlerle şehir içinde zaman zaman kötü görüntüler oluştuğunu anlatan Mustafa Masatlı, şu an itibarıyla projenin yüzde 40'lık kısmının tamamlandığını, projenin ikinci etabına başladıklarını açıkladı.

“Venedik'te bu tarihi görme şansınız yok”

Projenin turizme direkt katkı sağlayacağına inandığını vurgulayıp şehrin son yıllarda kendisinin de gidip gördüğü Venedik ile kıyaslandığını hatırlatan Vali Masatlı, “Burada 8 bin 500 yıllık tarih var. Bu tarihe şahitlik etmiş 14 medeniyet ve bu medeniyetlerden bize kalan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Harşena Kalesi, Pontus Kral Kaya Mezarları, camiler, medreseler gibi çok sayıda tarihi, kültürel eser var. Venedik'te bunların hepsini görme şansınız yok” şeklinde konuştu.