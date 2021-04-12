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Amasya Belediye Başkanı Sarı açıkladı: Ramazan'da içme suyu ücretsiz

Onbir ayın sultanı Ramazan Amasya’da coşkuyla karşılandı.

Onbir ayın sultanı Ramazan Amasya'da coşkuyla karşılandı. Meşaleyle ‘Hoş geldin Ya Şehri Ramazan' yazılı mahyayı ateşleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ramazan ayının ilk gününden bayram sonuna kadar halktan içme suyu ücreti almayacaklarını açıkladı.


Yavuz Selim Meydanı'nda belediye bandosunun konser de verdiği programda konuşan Belediye Başkanı Sarı, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 ucuzlattıkları suyun metreküpünü 1,20 liradan sattıklarını hatırlattı. Ardından “Ramazan'ın birinci gününden bayram sonuna kadar su ücreti alınmayacak” dedi.


Amasya Belediyesi'nin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunma noktasında var güçle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Sarı, halka 100 bin Ramazan pidesi dağıtacaklarını belirtti.

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