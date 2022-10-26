Amasya Belediye Başkanı Sarı: “Belediyemizin vergi borçlarını sıfırladık, sıra SGK borçlarında”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediyenin birikmiş vergi borcunu sıfırladıklarını açıklayarak, yeni hedeflerinin SGK'ya olan borçlarını da ödemek olduğunu açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Mehmet Sarı, “30 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapmak kaydıyla Amasya Belediyesi'nin tüm vergi borçlarını sıfırladık. İnşallah SGK'ya da hiç borcumuz kalmayacak” dedi.

31 Mart 2019 seçimlerinden bu yana yönettiği belediyenin 15 yıla yakın süredir birikmiş vergi borçlarını karşılarken esnaflara olan borçlarını ve personel maaşlarını düzenli ödediklerini belirten Başkan Sarı, tasarrufu ön planda tutmaya önem verdiklerini vurguladı. Şehre tonu 1 liradan su satarken, Akdağ'da içme suyu hattı üzerine kurulan hidroelektrik santralinden de ayda yaklaşık 5 milyon TL kazanç elde ettiklerine işaret etti.

Dünya şehri olma yolunda yürüdükleri Amasya'nın değişimi, dönüşümü ve güzelleşmesi için hayal ettiği projeler arasındaki otel ve teleferik projelerine değinen Sarı, “Teleferik projesi ihaleye çıkıyor. Göreceksiniz olacak. Hilton oteli basit bir şey değil. Artık dünyada şehirler markalaşıyor. Biz de dünya markalarını buraya getirerek vatandaşlarımızın ekonomik yönden kalkınmasını sağlayacağız” diye konuştu.