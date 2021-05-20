Amasya Belediye Başkanı Sarı: “Modern hayvan barınağımız Türkiye'ye örnek olacak”

Barınağın inşasına başlayacak firma yetkilileriyle sözleşme imzalayan Başkan Sarı, “Verdiğimiz sözleri yerine getirirken sadece insanları değil şehrimizde beraber yaşadığımız hayvanlarımızı da unutmuyoruz. İnsanlar için nasıl TOKİ'ler yapıyorsak hayvanlar için de huzurla, konforlu bir şekilde yaşayacakları güzel bir mekân hazırlıyoruz” dedi.

Başkan Sarı, “12 bin metrekare alana inşa edilecek olan bu alanda hem sokak hayvanlarına sahip çıkılacak hem de uzun süreli evinden ayrılan vatandaşlarımız hayvanlarını buradaki barınağımıza emanet edebilecekler” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 49 yıllığına belediyeye tahsis edilen alanda hayvanların sağlık durumlarının düzenli bir şekilde kontrol edilmesi için bakım odaları ve ameliyathaneler bulunacağına değinen Mehmet Sarı, “Hayvanlarımız doğal ortamda, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayacaklar. 9-10 milyon civarında maliyeti olan barınağın bir kısmını OKA'dan aldığımız destekle, geri kalan kısmını da belediyemiz tarafından karşılayacağız. Verdiğimiz sözlerden bugün bir sözümüzü daha icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Proje tamamlandığında tüm hayvanlarımızın yaşam kalitesi yükselecektir. Şehrimizdeki hayvan severlerden desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.