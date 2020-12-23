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Amasya Belediyesi inşa ediyor, tatile giderken hayvanlar bırakılabilecek

Amasya Belediyesi’nin inşa edeceği yeni hayvan barınağı evlerinde evcil hayvan besleyen vatandaşlara il dışına çıkarken ya da tatile giderken kedi ve köpeklerini barınağa bırakma imkanı sunacak.

Amasya Belediyesi'nin inşa edeceği yeni hayvan barınağı evlerinde evcil hayvan besleyen vatandaşlara il dışına çıkarken ya da tatile giderken kedi ve köpeklerini barınağa bırakma imkanı sunacak.


Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak etrafı çam ağaçlarıyla çevrili 11 bin metrekareden büyük alanda doğal bir hayvan barınağı oluşturacaklarını açıkladı.


Bünyesinde hayvan hastanesinin de yer alacağı barınakta sahiplendirmede yapılabileceğine değinen Başkan Sarı, “Vatandaşlarımız istedikleri hayvanı sahiplenip, dilerlerse tatile giderken hayvanlarını barınağımıza emanet edebilecekler” diye konuştu.


Kış koşullarında beslenme güçlüğü çeken sokak kedileri için oluşturdukları kedi evlerine mama bırakmayı sürdürdüklerini anlatan Sarı, “Dışarıda tir tir titreyen, açlıktan inleyen hayvanlar var. Onları da toplayıp mevcut barınağımıza getiriyoruz” şeklinde konuştu.

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