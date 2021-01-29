İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nde yeni dönem açılışı

Amasya Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri 2020-2021 yılı yeni dönem açılış programı yapıldı.


Şeyhcui Mahallesi'nde bulunan kültür ve sanat evinin bahçesindeki programda konuşan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarıi Amasya halkına her alanda en iyi hizmeti sunmaya çalışırken ayrıca evhanımlarının eğitimleri ile günlük yaşamlarını değerlendirmelerine yönelik faaliyetlerine destek olacaklarını belirtti.


Açılışta Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun ve diğer yetkililer de yer aldı. Başkan Sarı ve beraberindekiler üretilen el emeği ürünler ile planlanan faaliyetler konusunda da Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oğuzhan Zobu'dan bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.