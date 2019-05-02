Amasya Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi

Amasya Belediyesinin başkanlık binası tabelasına Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatıyla ‘T.C.' ibaresi eklendi.

Belediyenin adı geçen her tabelaya 'T.C.' ibaresini eklediklerini belirten MHP'li Başkan Sarı, “Sevgiliyi sevgilisiyle buluşturduk. Kısa bir ayrılık da olsa Allah nasip etti. Tabelalarımızın başına Türkiye Cumhuriyeti Amasya Belediye Başkanlığını yazdık” dedi.

Seçimin üzerinden bir ay geçmesi sonrası düzenlediği kapsamlı basın toplantısında yaptığı açıklamada belediye girişindeki tabelaya baktığında ‘Türkiye Cumhuriyeti' ifadesinin yazmadığını görmesi üzerine firmalardan teklif alıp en uygun teklifi verene işi yaptırdıklarını anlatan Sarı, “Onur, gurur duyuyorum. Böyle bir şeyin de bana nasip olmasından mutlu oluyorum. Allah'ıma da şükrediyorum. Bana böyle bir fırsat verdiği için. Sevenle sevgilisini buluşturduk. Ayırmışlardı çünkü” diye konuştu.