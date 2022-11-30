Amasya Belediyesi tarihi Hatuniye Mahallesi'nde sokak sağlıklaştırma projesi başlattı

Amasya Belediyesi'nin şehrin tarihi vitrini Hatuniye Mahallesi'nde uygulayacağı sokak sağlıklaştırma projesi başladı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Biz burayı turizme tamamen açıp araç trafiğine kapatacağız” dedi.

Zemin taşlarının yeniden düzenlenip Yeşilırmak'a akan deşarj borularının kaldırılarak kanalizasyon hattına bağlanacağını belirten Başkan Sarı, “Şehrin içerisine bakan binalarımızın şekli olarak bir düzenlenmesi, göz kirliliğinden kurtarılması için onarım çalışmaları başladı. Yani baktığımız zaman özgün haliyle burayı görmüş olacaksınız” diye konuştu.

Yeni turizm sezonunun başlayacağı Mayıs ayına kadar tamamlamayı planladıkları proje çerçevesinde Kızlar sarayına çıkan merdivenlerin tadilatının da yapılacağına işaret eden Mehmet Sarı, “Eğer nasip olursa önümüzdeki süreçte biz tamamen burayı turizme açıp araç trafiğine kapatacağız. Mini araçlarımızla birlikte misafirlerimizi seyir seferi çıkaracağız. Bölgemize araç girişlerini belirlediğimiz saatler dışında müsaade edilmeyecek şekilde program yapacağız. Bu bölgemiz bir ticari merkez, tamamen turizme açılmış bir mahalle olacak” şeklinde konuştu.

Yapılan duanın ardından iş makineleri çalışmaya başladı. Mahalle muhtarı Dursun Güvercin hizmetlerinden dolayı Başkan Sarı'ya teşekkür plaketi verdi.