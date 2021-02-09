Amasya Belediyesi'nde müze çalışanlarına eğitim

Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Modern Müze Yönetimi Projesi' kapsamındaki eğitim Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından destekleniyor.

Strateji Geliştirme Müdürü Oğuzhan Zobu, “Personellerimizin alacağı bu eğitimle, müzelerimiz çağdaş müzecilik yaklaşımında topluma değer vererek saklayan, merak ederek araştıran ve geleceğe emin adımlarla bakma umudunu aşılayan mekanlar haline gelecektir” diye konuştu.