Amasya Belediyesinden 55 Evler Mahallesine yeni yaşam parkı

Altyapıdan ulaşıma, eğitimden tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılmasına kadar her alanda hayata geçirildiği yatırımlarla Amasya'yı geleceğe taşıyan Amasya Belediyesi, şehrin adının yeniden yeşille anılması için çevre yatırımlarında da hız kesmiyor. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebilecekleri, 55 Evler Yaşam Parkı yeşil alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve otoparkıyla şehrimize değer katacak” dedi.

Şehrin nefes alabileceği yeşil alanların oluşturulması için aralıksız faaliyetlere devam edildiğine işaret eden Başkan Sarı, "Hayata geçireceğimiz projemizde, çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın eğlenebileceği ve güzel vakit geçirebileceği lunapark ve spor yapabilecekleri alanlar olacak. İnşallah ilerleyen süreçte açılışını yapmak istiyoruz. Güvenlik hizmetleri ve otoparkıyla halkımızın gelip huzur içinde zaman geçirebileceği bir nokta olacak yaşam parkımızın şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.