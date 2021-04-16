Amasya Belediyesinden halka 100 bin Ramazan pidesi

İsteği, derdi olanlara kapısının her daim açık olduğunu belirten Başkan Sarı, “Bu mübarek Ramazan ayının vatanımıza, milletimize sağlık, sıhhat, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu sene de ‘pideler bizden, dualar sizden' diyerek hemşerilerimizin duasına talibiz” dedi.

Ramazan ayı boyunca şehrin dört bir yanında pide ve çocuklara çikolata ikramında bulunmaya devam edeceklerine değinen Sarı, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek bu zor günleri el birliği ile aşacağız” diye konuştu.