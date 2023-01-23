Amasya Belediyesi'nden karne hediyesi tiyatro

‘Nasreddin Hoca ve Keloğlan ormanda' oyunu sahne aldı. Amasya Belediyesi Şehzade Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe miniklerin ilgisi yoğun oldu.

Çocukların eğlenmesi için her türlü imkanı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Karne heyecanı yaşayan çocuklarımıza biz de Amasya Belediyesi olarak bir hediye vermek istedik. Nasreddin Hoca ve Keloğlan ormanda oyunu miniklerimiz için ücretsiz sahne aldı” dedi.

Zorlu bir salgın dönemini atlatan öğrencilerin bu tür etkinliklere hasret kaldıklarına değinen Başkan Sarı, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların mutlu olması en büyük dileğimiz. Amasya'nın mutlu çocukları, mutlu ve huzurlu yarınların teminatı olacaktır. Çocuklarımıza ikinci eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum. Değerli ailelerimize ve eğitimcilerimize de verdikleri emekler için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.