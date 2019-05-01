Amasya Çevre Yolu'nda sona gelindi

Osman Varol, sona gelinen çevre yolu inşaatında incelemelerde bulundu.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ve diğer yetkililerle birlikte çevre yoluna gidip asfaltlanan zemin, tamamlanan viyadük ve çalışmaların sürdüğü tünelleri dolaşan Vali Varol, Suluova-Amasya yolundan ayrılıp şehrin güney batısından Amasya-Turhal yoluna bağlanacak 11.3 kilometre uzunluğundaki çevre yolu projesi bünyesinde 720 metre ve 370 metre uzunluğunda 2 ayrı çift tüp tünel, 4 ayrı viyadük, 3 köprülü kavşak, 3 hemzemin kavşak ile onlarca sanat yapısı bulunduğunu söyledi.

Şehir geçişinde tıkanan mahalli ve transit trafiğin rahatlayacağı proje ile yaklaşık yarım saat süren 13,5 kilometrelik mesafenin 2 kilometre kısalırken seyahat süresinin de yaklaşık 7-8 dakikaya kadar düşeceğine işaret eden Varol, çok farklı köprüler, viyadükler ve arazi çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete girecek çevre yolunun trafikte ciddi rahatlama sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.