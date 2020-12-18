Amasya çiftçisine kiraz fidanı desteği

Türkiye'deki kiraz üretiminin gerçekleştirdiği önemli kentlerden Amasya'da Amasya Valiliği'nin himayesinde İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında çiftçilere 19 bin 500 adet kiraz fidanı dağıtıldı.

Amasya denince akla meyveciliğin gelmekte olduğunu belirten Vali Mustafa Masatlı, “Geçmiş yıllarda bu alanda pek çok çalışma hayata geçirilmiştir. Bizde bu çıtayı daha yukarılara taşımak için çeşitli çalışmalar yapmaktayız” dedi.

Dünyanın gıpta ederek baktığı Anadolu topraklarında yapılan üretimle ekonomiye can verildiğini belirten Vali Masatlı, “Dünyada iyi bir tarım ülkesi olarak gösteriliyoruz. Yeni dünya düzeninde ülkeler kendi kendine yetebilen, gıda arzı bakımından dışa bağımlı olmayan bir konuma gelmek istiyorlar. Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimiz bütün alanlarda olduğu gibi tarım alanında da önemli başarılara imza atmıştır. Bu başarıların yanı sıra teknik personelinden ekipmanına, tohumdan gübresine, hibe desteğinden teşvike kadar farklı alanlarda tarım sektörümüz ve çiftçimiz için çaba sarf edilmektedir” diye konuştu.

2023 hedefleri doğrultusunda tarım ve diğer alanlarda Amasya için belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için çalıştıklarına değinen Masatlı, “Bugün hayvancılıkta ülkemiz ortalamasına göre iyi bir konumdayız. Tarımda ise ülkemiz genelinde şeker pancarı tohumunda birinci, kuru soğanda ikinci, Amasya elmasında üçüncü, bamya ve salatalık dahil çeşitli ürünlerde de beşinci sırada yer almaktayız. Ülke olarak dünyada söz sahibi olmak için daha çok üretmemiz ve ürünlerimizi dünya pazarlarına sunmamız gerekmektedir. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz ancak bu şekilde gerçekleşecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve özel sektörümüzle bunu hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

Projeye yaklaşık 350 bin lira harcandığını anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de iç ve dış piyasaya pazarlanan kiraz miktarını artırmak ve tarım şehri Amasya'ya daha fazla katma değer sağlamak için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Programa, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ve diğer yetkililer de katıldı.