Amasya çiftçisine yonca tohumu desteği

Amasya'da uygulanan ‘Amasya İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı' çerçevesinde hayata geçirilen Yem Bitkileri Ekim Alanlarının Artırılması Projesi kapsamında çiftçilere yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

193 bin büyükbaş, 216 bin küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu kentte Amasya Valiliği'nin himayesindeki Amasya İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde olan Yem Bitkileri Ekim Alanlarının Arttırılması Projesi kapsamında il genelinde 9 ton yonca tohumunun dağıtımının sağlanacağını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker, “Ekimi gerçekleşecek yonca alanlarından elde edilecek olan yaklaşık 6 bin ton kuru yonca otu ile 4 bin büyükbaş veya 40 bin küçükbaş hayvanın yıllık kaliteli kaba yem ihtiyacı karşılanacaktır. Dağıtılacak olan yonca tohumunun yüzde 50'si Özel İdaresi tarafından hibe şeklinde karşılanmıştır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yem bitkileri desteklemelerinde yonca üretimine dekar başı 90 TL destek verdiğine değinen Şeker, uyguladıkları projeden yararlanan çiftçilere yem bitkileri destek ödemeleri kapsamında toplamda 3 bin dekar alandan yıllık 270 bin TL'lik destek verileceğini ve ödemelerin 4 yıl boyunca süreceğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen dağıtım programına Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoban, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ile diğer yetkililer ve çiftçiler katıldı.