Amasya Eğitim Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Yücel Öksüz atandı

Dr. Yücel Öksüz atandı.

2017 yılından bu yana dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Kandemir'den görevi devralan Prof. Dr. Öksüz, “Değerli çalışma arkadaşlarımızın bıraktıkları yerden huzur ve güven ortamı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Elimizden geldiği kadar bilimsel verilere uygun davranmak kaydı ile bu süreci yürütmeye çalışacağım” dedi.

Kendisine başarılar dileyen Kandemir'e hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Öksüz, “Sadece bilimsel veriler doğrultusunda hareket ederek, bütün hocalarımıza aynı yakınlıkta durarak ve devletimizin temel ilkelerine zerresine kadar sadık kalarak üniversite vizyonuna hizmet etmeye çalışacağım” diye konuştu.

Eğitim Fakültesinin Amasya Üniversitesi'nin en eski ve kendine ait gelenekleri olan fakültesi olduğunu hatırlatan Rektör Yardımcısı Halil Apaydın da, “Bundan sonraki süreçte Yücel Öksüz hocamız, Mustafa Kandemir hocamızın bıraktığı yerden daha geliştirerek fakültemize katkı vermeye devam edecek. Biz yönetim olarak hep birlikte Yücel hocamla çalışacak olmaktan ve Mustafa hocamla çalışmış olmaktan mutluyuz” şeklinde konuştu.