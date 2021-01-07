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Amasya Eğitim Fakültesi'ne sıfır atık yetki belgesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında temel seviye ’Sıfır Atık Yetki Belgesi’ almaya hak kazandı.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında temel seviye 'Sıfır Atık Yetki Belgesi' almaya hak kazandı.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın ve Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir'e hak kazandıkları belgeyi teslim ettiler. Prof. Dr. Kandemir, “Belirlenen kriterleri yerine getirerek Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandık. Kaynak kullanımın azaltılması, varlıkların yönetimi ve geri dönüşüme önem veren bir fakülte olmaya çalışmaktayız” dedi.


Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, Amasya Üniversitesi'nin tüm kaynaklarını optimum seviyede kullanarak, atığı minimize etme ve sıfır atığa doğru gidişle ilgili bir çalışmayla yerleşkelerinde diğer üniversitelere örnek bir kurum olacak şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan Sıfır Atık Projesi'nin önemine dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın ise, “Atıkların geri dönüşüm yoluyla kazanılması hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlamaktadır. Sıfır atık projesi kapsamında üniversitemizde atıkların tamamı prosedürlere uygun şekilde bertaraf edilmeye çalışılıyor. Atıkların ekonomik değeri olan bir hammadde olarak değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için döngüsel ekonomi anlayışıyla yüksek oranda geri dönüşümünün sağlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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