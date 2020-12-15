Amasya-Erzincan karayolunda kış lastiği denetimi

Amasya'nın Taşova ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından başta ticari araçlar olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlarda lastik diş derinliği kontrolü yapıldı.

Amasya-Erzincan karayolu üzerinde yer alan polis kontrol noktasında Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından başta şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar olmak üzere tüm araçlar üzerinde lastik diş derinliği kontrol uygulaması yapıldı. Çoğunlukla sürücülerin kurallara uyduğu, durdurulan sürücülere de yeni lastik takmanın yararları konusunda da bilgilendirme yapıldığı gözlemlendi.

"Can ve mal güvenliği açısından oldukça önemli"

Taşova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Mustafa Erdemir, yaptığı açıklamada uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Sürücülerin daha güvenli bir yolculuk yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla 'kış lastiği denetimi' kontrollerini yapıyoruz. Lastiklerinin sağlıklı olması sürücülerin can ve mal güvenliği açısından oldukça önemli. Biz de bu durumu kendilerine anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'nın Taşova ilçesinde de devam ediyor.