Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odasında başkan İsa Köse güven tazeledi

Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yapılan genel kurulunda mevcut başkan İsa Köse yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

İl genelindeki 11 bin esnaf ve sanatkarı temsil etmenin bilinciyle hareket ettiklerini belirten Başkan İsa Köse, “Odalarımızla iletişim konusunda hiçbir problem yaşamadık. Her zaman her konuda odalarımızın destekçisi olduk. Sadece odalarımıza değil herhangi bir nedenden dolayı zor duruma düşen bütün esnafımıza sanatkârımıza her zaman yardım ettik. Bundan sonrada edeceğiz” diye konuştu.

Genel kurula katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı da tebrik ettiği Köse ve yönetimine başarılar diledi.