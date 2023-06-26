Amasya evleri uyuşturucuyla mücadele için ‘yeşile' büründü

Amasya'daki Harşena Dağı ve Yalıboyu Evleri, Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla yeşil renge büründü.

Amasya Valiliği, Yeşilay Amasya Şubesi'nin 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü farkındalık etkinliğine destek oldu. Yeşilırmak'ın kıyısındaki Osmanlı döneminden kalma konaklar, köprüler, Harşena Dağı ile kral kaya mezarlarını kapsayan 29 bin metrekarelik alandaki Türkiye'nin en büyük açık alan aydınlatma sistemi yeşil rengi aldı. 2 bin 362 led ışığın turuncu renkteki görüntüsünü görenler o anları fotoğrafladı.

Yeşilay Amasya Şubesi üyeleri, nehir kenarındaki gezi alanında bilgilendirme standı kurdu. Standı, Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı da ziyaret ederek destek verdiler. Şube başkanı Selim Türkmen, faaliyetlerine katkı sunanlara teşekkür etti.