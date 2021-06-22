Amasya Genelgesi'nin yayınlanışının 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum belgesi olarak tanımlanan 'Amasya Genelgesi'nin yayınlanışının 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'ni ilan ettiği anlar temsili olarak canlandırıldı. Saraydüzü Kışlası'nda düzenlenen törende Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tugay Komutan Vekili Albay Suat Kızılçelik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Amasyalı tiyatrocular Amasya Tamimi'nin ilan edilişi temsili olarak canlandırdı. Atatürk'ü canlandıran tiyatrocunun "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ifadeleri izleyenleri gururlandırdı.

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerinin bu yıl "Kurtuluştan kuruluşa" temasıyla kutlandığını belirten Belediye Başkanı Sarı, Amasya'nın Cumhuriyet'in felsefesinin, fikirlerinin oluştuğu, özgürlük meşalesinin ateşlendiği kent olduğunu söyledi.