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Amasya Havalimanında 12 bin 977 yolcuya hizmet verildi

Ağustos ayında Amasya Merzifon Havalimanında 12 bin 977 yolcuya hizmet verildi.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre; ağustos ayında Amasya Merzifon Havalimanı iç hat yolcu trafiği 12 bin 582, dış hat yolcu trafiği 395, toplam yolcu trafiği ise 12 bin 977 oldu. 2019 yılı Ağustos ayında Amasya Merzifon Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 87, dış hatlar uçak trafiği 3 olmak üzere, toplam uçak trafiği 90 olarak gerçekleşti. Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 133 ton oldu.


8 aylık gerçekleşmeler sonucu Amasya Merzifon Havalimanı ağustos ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 114 bin 960, uçak trafiği 871, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 982 ton olarak gerçekleşti.

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