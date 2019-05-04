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Amasya HEM'den usta eller sergisi

Amasya Halk Eğitim Merkezi (HEM) usta öğreticileri tarafından hazırlanan el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.


Hazeranlar Konağı'nda yöresel el sanatları ürünlerinin sergilendiği ‘Usta Eller' alı serginin açılışına Vali Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, Amasya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Alaattin Turna, SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, usta öğreticiler ile vatandaşlar katıldı.


Dolaştığı sergideki her ürünün çok fazla zaman ve emek istediğine işaret eden Funda Varol, usta elleri kutladı.

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