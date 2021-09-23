Amasya İl Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK akreditasyon belgesi aldı

Amasya İl Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) TS EN ISO/IEC 17025:2017 sertifikası aldı.

Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü İsa Kaya, “Akreditasyon belgesi ile laboratuvarlarımız uluslararası alanda tanınır duruma geldi. Akreditasyon kapsamında olan analiz sonuçları tüm dünyaca kabul edilebilir hale gelmiş bulunmaktadır” dedi.

Kaya ve beraberindekileri kabul eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı da müdürlüğün çalışanlarını kutlayarak faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.