Amasya İl Özel İdaresi'nden 80 milyon TL'lik dev yatırım bütçesi

Amasya İl Özel İdaresi 2019 yılında kentin ekonomisine, tarihine, kültürüne, eğitimine, turizmine, sporuna ve kırsal kesimine yönelik çok önemli yatırımları hayata geçirmek için 80 milyon TL'lik dev bir bütçe oluşturdu. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Yatırım bütçesinin en verimli halde kullanılmasını sağlayacağız. En önemli hizmetlerimizden biri köy yollarımıza yönelik bitümlü sıcak karışım (BTK) asfalt çalışmaları olacak” dedi.

Bütçeden yatırımlara 57 milyon 800 bin TL ödenek ayrılması sonrası 22 milyon 283 bin TL'lik KÖYDES desteği ile birlikte toplam 80 milyon 83 bin TL'lik kaynak kente ayrıldı. Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında düzenlenen ve Vali Yardımcısı Turgay İlhan, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Faruk Aykutlu ve diğer komisyon üyelerinin de katıldığı Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu toplantısında bütçenin en verimli halde kullanılması konusu görüşüldü.

2019 yılında kırsal alt yapıda standardın yükseltilmesi için öncelikle içme suyu yetersizliği bulunan bütün yerleşim birimlerimizin yatırım ve iyileştirme ihtiyaçları karşılanarak çevreye duyarlı bir yaklaşımla kanalizasyon konusundaki eksiklikler giderilmesi planlandı. İçmesuyu depolarında güneş enerjisi uygulaması yapılarak tasarruflara önem verildi. Köylerin daha temiz ve düzenli olması için köy merkezlerine parke taşı döşenmesi ve filoya katılan yeni çöp toplama araçları ile birlikte köylerde temiz ve yaşanabilir alanların oluşturulması hedefleniyor.

Yapılacak en önemli hizmetlerden birinin bitümlü sıcak karışım (BTK) asfalt çalışmalarının olacağını belirten Vali Varol, “Geçmiş dönemlerde köylere yapılan BTK asfalt çalışmaları ile köylerin yol standartları en üst seviyeye çıkarıldı. Yolların, kalkınma, medeniyete ve pazara ulaşım için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle köy yollarımızın köprü, menfez gibi sanat yapısı eksikliklerin giderilerek, birinci ve ikinci kat asfalt kaplama, stabilize ve yeni yol yapımı yatırımları ihtiyaç duyulan yerlerde tesis edilecek” diye konuştu.

Kentin tarım potansiyelinin de dikkate alınarak kırsal alanlarda ürün çeşitliliği ve tarımsal üretimi artıracak sulama göletlerinin yapımına ve modern sulama sistemlerinin tesisine yönelik yürütülecek çalışmalara ağırlık verileceğini vurgulayan Varol, “Bu çalışmalar sayesinde hem su kaynaklarının ekonomik şekilde kullanılması sağlanmış hem de üreticinin birim alanda daha fazla ürün alabileceği, bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun projelerin gerçekleştirilmesi sağlanarak meyve fidanı üretimi ve kaliteli tohum destekleriyle de ekonomik getirilerin yükseltilmesi sağlanacak. 2019 yılında kırsal alt yapının iyileştirilmesi yoluyla halkımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırım ve faaliyetlerin yanı sıra eğitime verilen destek ilimizdeki kültür varlıklarının restorasyonu ve turizme kazandırılması amacıyla da önemli çalışmalar yürütülecek” şeklinde konuştu.