Amasya İl Özel İdaresine 6 yerli üretim iş makinesi

5 adet kanal kazıcı yükleyici ve 1 çöp kamyonunun anahtarlarını operatörlerine teslim eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Bu araç ve iş makinalarının toplam maliyeti yaklaşık 9 milyon TL olup, özellikle ifade etmek isterim ki araçlarımızın tamamı yerli üretimdir” dedi.

Amasya İl Özel İdaresinin kendi kendine yetebilmekte olup borçsuz şekilde yatırımlarını sürdürdüğünü vurgulayan Mustafa Masatlı, “Bu vesileyle yeni iş makinalarının Amasya'mıza hayırlı olmasını temenni ederek bu hizmetleri yaparken daima bizlere vizyon çizen, belirlediği hedeflerle bizleri gayretlendiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ilimize sağlanan tüm hizmet ve yatırımlardan ötürü şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programa katılan AK Parti Amasya milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez de iş makinelerinin hayırlı, uğurlu olmasını dilediler.