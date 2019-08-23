İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya İl Özel İdaresi'nin 3 bin ceviz fidanı diktiği ‘Örnek Proje' 4. yılında

Amasya İl Özel İdaresi tarafından Ezinepazar köyündeki 130 dekarlık alanda 3 bin ceviz fidanının dikildiği projede 4.

yıla gelindi.


Orman Genel Müdürlüğü tarafından Amasya İl Özel İdaresi'ne tahsis edilen 197 dekarlık alanda 2015 yılında toprağın hazırlanması ile işlenmesi sonrası 2016 yılı Şubat ayında 130 dekarlık alana 3 bin adet chandler cinsi ceviz fidanı dikiminin gerçekleştirilmesinin ardından budama, gübreleme, ilaçlama gibi işlemler görevliler tarafından sürdürülüyor.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Aşılı ceviz uygulama projesinde amacımız ceviz üretimi yapmak isteyen çiftçilerimize örnek bir fidanlık oluşturarak ülkemizin ceviz ihraç eden bir konumuna getirilmesine bir nebzede olsa katkı sağlamak amaçlanmıştır” dedi.


Genel Sekreter Acar, “Amasya İl Özel İdaresi olarak bu ve benzer çalışmalarımızı hızla devam ettirip ülkemize katma değer sağlamaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.