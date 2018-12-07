Amasya ile Çorum'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Jandarma ekiplerinin Amasya ile Çorum'da düzenlediği operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız olduğu tespit edilen 10 av tüfeği, 2 tabanca ile 4 kuru sıkı tabanca da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonrası silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Amasya, Çorum ve Mecitözü ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek sağladığı operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada ruhsatsız olduğu tespit edilen 10 av tüfeği, 2 tabanca ile 4 kuru sıkı tabanca, 1 define arama dedektörü, 26 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 4 cinsel uyarıcı hap ile 2 sentetik hap ele geçirildi.

Yakalanan 13 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.