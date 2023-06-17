Amasya kiraz üretiminde Türkiye üçüncüsü

Anadolu'nun elmasıyla ünlü şehri Amasya'da bu yıl dalları kiraz bastı. Bu yıl 52 bin tona yakın kiraz rekoltesi beklenen meyve diyarı Amasya üretimde Türkiye genelinde 3. sıraya yükseldi.

“Üretimde 7. sıradan 3. sıraya yükselmiş olduk”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Bu yıl kirazda Türkiye üçüncüsüyüz. Geçen yıl kiraz da rekoltemiz 38 bin tondu. Şu an 52 bin tona çıktı. Üretimde 7. sıradan 3. sıraya yükselmiş olduk” dedi.

“Son iki yıl içinde 62 bin kiraz fidanı dağıttık”

Şehrin verimli topraklarının ve havasının kiraz üretimi açısından çok uygun olduğunu hatırlatırken '0900' olarak bilinen kiraz türüne coğrafi işaret alıp ‘Amasya kirazı' adıyla tanıtmaya başladıklarını belirten Vali Masatlı, “Rekabetçi gücümüzü artırmak için son birkaç yıldır çaba sarf ettik. Son iki yıl içinde 62 bin kiraz fidanı dağıttık. Şu an uluslararası gıda firmalarının kiraz alım noktalarından birisiyiz” diye konuştu.

Üretilen kirazların yüzde 60'ı yurt dışına

Amasya'da kirazın markalaştığına değinen Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de verimli geçen hasadın bir ay daha süreceğini söyledi. Üretilen kirazların yüzde 60'ının yurt dışına gönderildiğine işaret eden Cebeci, “Irak, Suriye, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat yapılıyor” şeklinde konuştu.

“İşi bilen kaliteli meyve yetiştirip güzel para kazanıyor”

Kirazın kilosunun kalitesine göre 10 lira ile 60 lira arasındaki fiyatlarda alıcı bulduğunu anlatan Ziyaret beldesinden Bekir Damatoğlu ise “İşi bilen kaliteli meyve yetiştirip güzel para kazanıyor” ifadelerini kullandı.

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen Kiraz Teşvik Yarışması'na katılan 41 üreticiden yetiştirdikleri ürünleri dereceye giren çiftçilere ödülleri törenle verildi.