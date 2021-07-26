Amasya Kızılay gönüllüleri Artvin'deki sel bölgesinde

Türk Kızılay Amasya Şubesi gönüllüleri selden zarar gören Artvin'in Arhavi ilçesindeki yardım faaliyetlerine katıldı.

Türk Kızılay Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak ve beraberinde 20 kişiden oluşan Amasya Genç Kızılay gönüllüleri bölgedeki yardım faaliyetlerine destek oldu.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da yardım faaliyetlerini takip ettiğini anlatan Mahmut Albayrak, “Kızılay'ımız gerek afetzede halka gerekse bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdüren sel müdahale ekiplerine günlük sıcak yemek, temiz su ve acil temel ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor” dedi.