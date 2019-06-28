Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

Amasya Merkezli Çorum ve Samsun'da 21 adrese eş zamanlı yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 adet 9mm, 5 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 391 adet 9 mm fişek, 27 adet 7.65 mm fişek, 6 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı. 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.