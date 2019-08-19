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Amasya Merzifon Havalimanından 2019 yılının ilk 7 ayında 100 binden fazla yolcu uçtu

Amasya Merzifon Havalimanında 2019 yılının ilk 7 ayında hizmet verilen yolcu sayısı 101 bin 983 olarak bildirildi.


Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2019 yılının ilk 7 aylık istatistiklerine göre Amasya Merzifon Havalimanında temmuz ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 101 bin 983, uçak trafiği 781, yük trafiği ise 849 ton olarak gerçekleşti.


Temmuz ayı istatistiklerine göre Amasya Merzifon Havalimanı iç hat yolcu trafiği 10 bin 920, dış hat yolcu trafiği 402, toplam yolcu trafiği ise 11 bin 322 oldu. Aynı ayda iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 75, dış hatlar uçak trafiği 5 olmak üzere toplam uçak trafiği 80 olarak gerçekleşti. Yük trafiği de toplamda 144 ton olarak kayıtlara geçti.

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