Amasya Milli Eğitim Müdürü Taşova'ya veda etti

Dr. İlker Kösterelioğlu, Taşova ilçesine veda ziyaretinden bulundu.

Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, sosyal medya hesabından görevden ayrıldığını açıklamıştı. Kösterelioğlu ilk önce Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik'e ve sonrasında Belediye Başkanı Bayram Öztürk'e veda ziyareti gerçekleştirdi.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, “Beraber çalışma fırsatını bulduğum İl Milli Eğitim Müdürümüz Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu başarılı çalışmalarının sonucu Taşova ilçemize çok şey kazandırmıştır. Özverili çalışmalarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.