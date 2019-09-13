Amasya misket elmasının hasadı başladı

‘Tarım Şehr-i Amasya Projesi' kapsamında coğrafi işaret tescili alınan ‘Amasya misket elması' hasadı yapıldı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı, Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez diğer il yöneticileriyle birlikte Boğazköy'deki elma ağaçlarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen hasat günü programına katılarak üreticilerimizle birlikte elma toplayan Vali Dr. Osman Varol, yapılan çalışmalar sonucu ilimize özgü Amasya elması için alınan coğrafi tescil belgesi ile bu ürünün marka değerinin artacağını ayrıca kalite, üretim ve pazarlama niteliklerinin geliştirilmesiyle kültürün korunarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunulacağını belirtti.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada ismi ilimizle özdeşleşen elmanın geçtiğimiz yıl içerisinde alınan coğrafi işaret tesciliyle de artık Amasya'ya özel bir tür olarak tescillenmiş olduğunu belirten Vali Varol, “Tüm amacımız sahip olduğumuz misket elması bahçelerinin verimini artırmak, diğer taraftan da bahçe alanımızı artırarak yıllık 35 ton civarında olan Amasya misket elması üretimimizi çok daha yukarılara taşımak olmak olacak” dedi.

İlimizde yaklaşık 2 bin yıldır yetiştirildiğinin arkeolojik kazılarla belgelendiğini ve çıkan elma ağacı figürlü mozaiğin sergilenmesi için hazırlıkların da sürdürüldüğünü anımsatan Vali Varol, “Yaptığımız çalışmalarla ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarla bu türün değerini yeniden ortaya çıkarıp öncelikle aldığımız coğrafi işaret ve bunun arkasından hukuki süreçlerle piyasa değerini artırıp arkasından da çiftçilerimizin mevcut bahçelerinin verimini artırmak daha sonrasında bahçe miktarını çoğaltmak yoluyla üretimi artırıp ilimizin ekonomisine önemli bir katkı sunulmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda zaten ‘Tarım Şehr-i Amasya' sloganıyla yola çıktık. Bunun alt projelerinden, programlarından bir tanesi de misket elması eylem planı. Bu eylem planını da uygulamaya koyduk. Önümüzdeki kapama bahçe yapmak isteyen çiftçilerimize Özel idareden ayırdığımız fonlarla ciddi desteklerde bulunacağız” diye konuştu.

Türkiye, 3,6 milyon ton elma üretimi ile dünya üçüncüsü durumunda. Türkiye'de üretilen elmanın yüzde 6,6'sı da ihraç edilirken, Amasya'da ise toplam 15 bin dekar alanda 35 bin ton elma üretimi yapılıyor. Tarımsal değerinden öte kültürel bir değer taşıyan Amasya misket elması kendine has fiziksel özellikleri ve aroması ile diğer çeşitlerden ayrılmakta ve Amasya dışında yetiştirildiği diğer bölgelerde bu özellikleri göstermiyor. Amasya 2018 yılında 4 bin 345 dekar alanda 9 bin 319 ton Amasya misket elması üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 4,3'ünü karşılamakta, Niğde ve Kayseri illerinden sonra 3. sırada yer alıyor.