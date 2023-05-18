Amasya Müzesi'nin en gizemli koleksiyonu: Türkiye'nin en geniş mumya ailesi

Amasya Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 700 yıllık 8 mumyadan oluşan koleksiyon "Türkiye'nin en büyük mumya ailesi" olarak biliniyor. Gizemli mumyalar müzeye gelen ziyaretçilerin en merak ettiklerinin başında geliyor.

İlhanlılar döneminde Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Nuyin, İzzettin Mehmet Pervane Bey, eşi ve çocuklarına ait mumyalar, nem ile ısı ayarı yapılan özel bölümde muhafaza ediliyor. 14. yüzyıldan kalma mumyalar iç organlarıyla mumyalanan Türk ve Müslüman kişiler olarak dikkat çekiyor.

“Yüzyıllardır çok iyi korunmuşlar”

Müzeyi ziyarete gelen vatandaşlardan Demet Durak, “İlk defa mumya gördüm. Gerçekten yüzyıllardır çok iyi korunmuşlar. Yüz ifadeleri bile korunmuş. Gerçekten çok ilgimi çekti. Özellikle bebek mumyası bir anne olarak beni çok etkiledi” dedi.

Samsun'dan gelen öğrenci grubuna müzeyi gezdiren rehber Mustafa Uğur, Anadolu'nun en geniş mumya koleksiyonunun Amasya'da bulunduğunu söyledi. Mumyaları sadece filmlerde izlediğini anlatan Saadet Özcan da 22 yıl önce ziyaret ettiği Amasya Müzesi'nin konseptini ise çok beğendiğini söyledi.

18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise müzelerdeki eserlerin insanlığın mirası olduğuna işaret etti. Müzede sergilenen mumyaların en dikkat çeken koleksiyonlar arasında yer aldığına değinen Vali Masatlı, “Bizin inancımızda mumyalarla pek karşılaşılmaz. Ama burası Anadolu coğrafyasında Müslüman olan insanların mumyalanmış şekilde muhafaza edildiği ilk ve tek müzemiz” diye konuştu.

Tanrıçalı mozaik sergilenmeye başladı

10 yıl önce kazıda bulunan bereketi temsil eden tanrıça figürünün olduğu Roma dönemine ait bin 700 yıllık mozaiğin müzeye taşınması sonrası çalışmalarla ilgili habercilerin sorularını yanıtlatan Masatlı, henüz biten çalışma konusundaki detaylı açıklamayı yakında yapacaklarını açıkladı. Resim sergisinin de düzenlendiği programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken ile Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir de yer aldı.