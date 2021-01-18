Amasya OBM 2020'de 7 milyondan fazla fidan üretti

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nde(OBM) 2020 yılında 7 milyondan fazla fidan üretimi gerçekleştirildi.

Samsun'da bulunan Fidanlık Müdürlüğü'nün çalışmalarını değerlendiren Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, “Fidanlık Müdürlüğü ormancılık faaliyetleri açısından bölge müdürlüğümüzün kalbidir. 2020 yılında 7 milyon 264 bin fidan üretildi. Ayrıca 536 bin 404 süs bitkisi üretimi de gerçekleştirildi” dedi.

Fidan üretim çalışmalarının yüzde 100 gerçekleşmesi dolayısıyla personelini kutlayan Bölge Müdürü Oflu, “Bölgemizin ağaçlandırılması çalışmaları için tüplü, tüpsüz fidan yetiştirilmesinde, tohum üretiminde, gelir getirici tür fidanların yetiştirilmesinde, aşılamasında, bölge talepleri için süs bitkisi yetiştiriciliğinde çok önemli çalışmalar yürütülmektedir” diye konuştu.

Fidanlık Müdürü Ahmet Ulukan'ın merkez ve şefliklerin yıllık programların yürütülmesinde izlenecek yol haritası konusunda bilgiler verdiği toplantıda Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri ile diğer yetkililer de yer aldı.