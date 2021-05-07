Amasya polisinden siber suçlarla mücadele için afişli bilgilendirme

Amasya'da polisler internet ile teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ve vatandaşları bilgilendirmek için uygulanan ‘Siberay' programı kapsamında oluşturulan afişleri otobüs duraklarına astı.

Özellikle salgın sürecinde artan internet kullanımında toplumda güvenli internet, teknoloji bağımlılığı ve siber farkındalık konularında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından cep telefonu bağımlılığı, çocuklarda teknoloji bağımlılığı, güvenli internetin nasıl mümkün olabileceği, siber dünyada zaman yönetiminin ve kişisel verilerin korunmasının ne kadar önemli olduğunun anlatıldığı afişler duraklara asılarak halkın dikkatinin çekilmesi amaçlandı.