Amasya Şeker'den üreticiye 13,6 milyon liralık avans

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Amasya Şeker'den üreticiye çifte avans müjdesi geldi. Dini bayramlar öncesi nakit avans dağıtarak, bayram alışverişlerinde üreticisini rahatlatan ve bu uygulamayı artık gelenek haline getiren Amasya Şeker, Ramazan Bayramı öncesi 12,5 milyonu nakdi avans, 1,1 milyonu şeker avansı olmak üzere toplam 13,6 milyon liralık avansla üreticiyi memnun etti.

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı konu hakkında yaptığı açıklamada, "2019/2020 kampanya dönemi pancar ekimlerini tamamlamış bulunmaktayız. 4 il 10 bölge 231 köy ve 3,800 çiftçi tarafından pancar ekimi sorunsuzca tamamlamıştır. Çiftçilerimize ekim dönemi süresince 1 milyon 200 bin TL tutarında ekim avansı nakit olarak ödenmiş olup ayrıca bu dönemde 12 milyon 250 bin TL tutarında gübre ve 2 milyon 200 bin TL tutarında muhtelif cins Şeker Pancarı Tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Çiftçilerimize Ramazan ayı süresince şeker ihtiyaçlarını karşılamak için 1 kg, 3 kg ve 5 kg paketli kristal şeker avansı vermekteyiz. Yaklaşık 1 milyon 100 bin TL değerinde şeker dağıtımını gerçekleştirmekteyiz.

Çiftçilerimizin içinde bulunduğumuz şu mübarek ayda nakit ihtiyaçlarının giderilmesi için 12,5 milyon TL tutarındaki çapa avansı dağıtımı çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanmış olup, çiftçilerimize SMS yolu ile alacakları avans miktarı ayrıca bilgi olarak verilmektedir. Ramazan Bayramı öncesi avans dağıtımı tamamlanacaktır. Böylece mayıs ayı sonu itibari ile dağıtılan ve dağıtılacak avansların toplam değeri yaklaşık 30 milyon TL olacaktır” dedi.

Ekim döneminde üreticilere 1 milyon 200 bin liralık nakdi avans dağıtan Amasya Şeker'in üreticilerin banka hesaplarına yatırdığı 12,5 milyon liralık çapa avansı ile birlikte yaptığı nakdi avans ödemesinin tutarı 13 milyon 700 bin TL'yi bulurken, bu rakam 1,1 milyon liralık şeker avansı, gübre ve pancar tohumu ile birlikte 30 milyon TL'yi aştı.