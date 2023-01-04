'Amasya sıkma tarhanası' tescillendi

Kökeni Orta Asya'ya kadar uzanan besin deposu ‘Amasya sıkma tarhanası', Amasya Valiliği'nin girişimleri sonucu kentin 17. coğrafi işaretli markası oldu.

Tarhana Türk mutfağı için önemli

Yoğurt, tahıl ve çeşitli sebzelerin karıştırılıp oluşan harcın elle sıkılıp kurutulmaya bırakılmasıyla elde edilen sıkma tarhana, soğuk kış günlerinde sofraların vazgeçilmez besin kaynakları arasında yer alıyor. ‘Amasya sıkma tarhanası'na coğrafi işaret belgesi almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Her ülkenin mutfak kültürü ve geleneksel yemekleri önemlidir. Tarhana da Türk mutfağı için büyük önem taşıyan yiyeceklerdendir. Besin değeri yüksek olan tarhana yüzyıllardır özellikle sabah kahvaltılarında ve yemeklerden önce tercih edilmektedir” dedi.

Amasya'nın coğrafi işaretli markalarına yeni bir halka eklendiğine değinen Belediye Başkanı Mehmet Sarı da tarhana için yazılan bir şiirin dörtlüklerini seslendirdi.

Türklerin en eski çorbası

Evhanımı Canan Kartallı, masal kahramanı Keloğlan'ın Aykız'ı iyileştirdiği çorba olarak filmde konu edilen tarhananın yapımını annesinden öğrendiğini anlatırken, şef Gönül Göl ise yazın temmuz ve ağustos sıcaklarında yapılıp elle sıkılarak şekillendirilen kuru tarhananın kışın çorbasıyla özellikle çocuklar için besin kaynağı olduğunu söyledi. Tarhananın Türklerin en eski çorbası olarak bilindiğine işaret eden şef Murat Devek de, “İsmi aslında ‘Darhane'dir. Ama günümüzde ‘tarana' olarak adlandırılır” diye konuştu.

Büyük Amasya Oteli'nde, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto'nun aralarında olduğu protokol üyelerinin katımıyla düzenlenen programda ‘Amasya sıkma tarhanası' coğrafi işaret belgesi Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Müdürü Mustafa Örgüt'e verildi.