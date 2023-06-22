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Amasya Tamimi'nin 104. yıldönümü

Amasya’da milli mücadele’nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı, Kurtuluş Savaşı’nın yol haritasının belirlendiği Amasya Tamimi’nin ilan edilişinin 104.

Amasya'da milli mücadele'nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın yol haritasının belirlendiği Amasya Tamimi'nin ilan edilişinin 104. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


Saraydüzü Kışla Binası önündeki törene Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende çelenkler sunuldu.


Atatürk ve arkadaşlarının Amasya Tamimi'ni yayımlayışları temsili olarak canlandırıldı.

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